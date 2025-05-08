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مدة الفيديو 16 دقيقة 20 ثانية
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16:20
المسائية
القسام تعلن قتل وإصابة 19 جنديا للاحتلال في رفح
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، قتل وإصابة 19 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة في عمليتين منفصلتين.
8/5/2025
المصدر : الجزيرة مباشر