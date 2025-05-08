المسائية باكستان والهند يتبادلان الاتهامات بشأن هجوم بالمسيّرات

تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة، والتحذير من الرد بقوة على أي هجوم.

المصدر : الجزيرة مباشر