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مدة الفيديو 18 دقيقة 35 ثانية
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18:35
المسائية
باكستان والهند يتبادلان الاتهامات بشأن هجوم بالمسيّرات
تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة، والتحذير من الرد بقوة على أي هجوم.
8/5/2025
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آخر تحديث:
12:34 AM (توقيت مكة)
المصدر : الجزيرة مباشر