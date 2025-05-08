مدة الفيديو 18 دقيقة 35 ثانية 18:35
المسائية

باكستان والهند يتبادلان الاتهامات بشأن هجوم بالمسيّرات

تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة، والتحذير من الرد بقوة على أي هجوم.
8/5/2025-|آخر تحديث: 12:34 AM (توقيت مكة)
المصدر : الجزيرة مباشر