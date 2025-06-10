المسائية تفاصيل صادمة عن ظروف احتجاز ناشطي القارب مادلين

وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض، بعد تغطيته رحلة القارب “مادلين” لكسر حصار قطاع غزة، وكشف فياض تفاصيل صادمة عن ظروف احتجاز الناشطين.

المصدر: الجزيرة مباشر