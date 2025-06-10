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مدة الفيديو 37 دقيقة 57 ثانية
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37:57
المسائية
تفاصيل صادمة عن ظروف احتجاز ناشطي القارب مادلين
وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض، بعد تغطيته رحلة القارب “مادلين” لكسر حصار قطاع غزة، وكشف فياض تفاصيل صادمة عن ظروف احتجاز الناشطين.
10/6/2025
المصدر: الجزيرة مباشر