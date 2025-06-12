المسائية عمدة لوس أنجلوس تعلن فرض حظر التجوال

أعلنت كارين باس عمدة لوس أنجلوس، فرض حظر التجوال عقب اندلاع اضطرابات تتعلق بالهجرة، وأفادت كارين بأن 29 متجرا تعرض للنهب، في تصعيد غير مسبوق منذ بدء العمليات الأمنية.

المصدر: الجزيرة مباشر