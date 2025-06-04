تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
رياضة
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
تقارير
منوعات
بروفايل
صوت الناس
مدونات
سفر
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 22 دقيقة 39 ثانية
play-arrow
22:39
المسائية
الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في جباليا
اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 جنود في جباليا، وأشار إلى مواصلة الضغط العسكري، وأضاف أن إسرائيل تعمل وفق مخطط مدروس ومنظم هدفه إعادة الأسرى وتقويض قدرات حماس.
4/6/2025
المصدر : الجزيرة مباشر