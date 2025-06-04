المسائية الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في جباليا

اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 جنود في جباليا، وأشار إلى مواصلة الضغط العسكري، وأضاف أن إسرائيل تعمل وفق مخطط مدروس ومنظم هدفه إعادة الأسرى وتقويض قدرات حماس.

المصدر : الجزيرة مباشر