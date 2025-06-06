المسائية نتنياهو يعلن عن استعادة جثتي أسيرين من غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعادة جثتي أسيرين محتجزين لدى حماس في غزة عبر عملية نفذها الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الليلة الماضية في خان يونس.

المصدر: الجزيرة مباشر