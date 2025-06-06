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مدة الفيديو 15 دقيقة 51 ثانية
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15:51
المسائية
نتنياهو يعلن عن استعادة جثتي أسيرين من غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعادة جثتي أسيرين محتجزين لدى حماس في غزة عبر عملية نفذها الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الليلة الماضية في خان يونس.
6/6/2025
المصدر: الجزيرة مباشر