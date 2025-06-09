المسائية السلطة الفلسطينية تنفي علاقتها بمجموعة ياسر أبو شباب

نفت السلطة الفلسطينية وجود علاقة لها مع جماعة أبو شباب المسلحة في قطاع غزة والتي تنهب المساعدات الإنسانية، وقالت نحن كمؤسسة رسمية لا علاقة لنا بجماعة ياسر أبو شباب.

المصدر: الجزيرة مباشر