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مدة الفيديو 24 دقيقة 37 ثانية
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24:37
المسائية
السلطة الفلسطينية تنفي علاقتها بمجموعة ياسر أبو شباب
نفت السلطة الفلسطينية وجود علاقة لها مع جماعة أبو شباب المسلحة في قطاع غزة والتي تنهب المساعدات الإنسانية، وقالت نحن كمؤسسة رسمية لا علاقة لنا بجماعة ياسر أبو شباب.
9/6/2025
المصدر: الجزيرة مباشر