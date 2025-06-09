المسائية ديوان العيد في السودان.. يوم النفير

بدأ ثالث أيام العيد في السودان وقد شكلت المبادرات الطوعيةُ حضورا لافتا إلى الدرجة التي أطلق فيها الكثيرين على هذا اليوم “يوم النفير”، وهو تعبير ارتبط عند السودانيين بنجدة المحتاج.

المصدر: الجزيرة مباشر