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مدة الفيديو 01 ساعة 29 دقيقة 59 ثانية
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01:29:59
المسائية
ديوان العيد في السودان.. يوم النفير
بدأ ثالث أيام العيد في السودان وقد شكلت المبادرات الطوعيةُ حضورا لافتا إلى الدرجة التي أطلق فيها الكثيرين على هذا اليوم “يوم النفير”، وهو تعبير ارتبط عند السودانيين بنجدة المحتاج.
9/6/2025
المصدر: الجزيرة مباشر