أيام الله.. فقه الأولويات في حياة المسلم

لم تكن الأمة الإسلامية في أي وقت مضى بحاجة إلى فقه الأولويات كحاجتها إليه اليوم، لتخرج من الحيرة عندما تواجهها نوازل كبيرة لا يمكن النظر إليها مستقلَة منفردة عن غيرها من المسائل الفقهية الأخرى.

وفقهُ الأولويات مصطلح جديد شاع وانتشر وكتب فيه المعاصرون من علماء الأمة، لكنه ليس مبتدعا محدثا، وإنما هو علم قديم تشهد له نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين ومَن بعدهم.

ومن نظر إلى حياتنا في جوانبها المختلفة وجد ميزان الأولويات فيها مختلا كل الاختلال، ما يتعلق بالفن والترفيه مقدم أبدا على ما يتعلق بالعلم والتعليم والجهاد.