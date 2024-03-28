تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
سياسة
فلسطين
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
صوت الناس
مدونات
سفر
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
كأس العالم
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
play video
play video
مدة الفيديو 44 minutes 42 seconds
44:42
أيام الله
أيام الله.. ما معنى النصر وما مفهومه في القرآن الكريم؟
تحل ذكرى غزوة بدر في 17 رمضان، فما هي المبادئ التي أسست لها هذه الغزوة في التاريخ الإسلامي؟
28/3/2024
المصدر : الجزيرة مباشر