أيام الله أيام الله.. ما معنى النصر وما مفهومه في القرآن الكريم؟

تحل ذكرى غزوة بدر في 17 رمضان، فما هي المبادئ التي أسست لها هذه الغزوة في التاريخ الإسلامي؟

المصدر : الجزيرة مباشر