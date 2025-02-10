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مدة الفيديو 50 دقيقة 20 ثانية
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50:20
أيام الله
أيام الله.. سورة الفتح ومقاصدها
تتحدث الحلقة عن سورة الفتح، هذه السورة الكريمة التي تحدثت عن حادثة مفصلية في تاريخ الأمة، وحوت في مضامينها على جوانب عقدية وتربوية، يجب على المسلم أن يحيطَ بها وهي حادثة صلح الحديبية.
10/2/2025
المصدر : الجزبرة مباشر