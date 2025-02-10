أيام الله أيام الله.. سورة الفتح ومقاصدها

تتحدث الحلقة عن سورة الفتح، هذه السورة الكريمة التي تحدثت عن حادثة مفصلية في تاريخ الأمة، وحوت في مضامينها على جوانب عقدية وتربوية، يجب على المسلم أن يحيطَ بها وهي حادثة صلح الحديبية.

المصدر : الجزبرة مباشر