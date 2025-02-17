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مدة الفيديو 57 دقيقة 33 ثانية
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57:33
أيام الله
كيف نستفيد من شهر شعبان ونستعد لرمضان؟
يعد شهر شعبان من الأشهر التي جعلها الله عز وجل موسما للخير، وهو شهر من الأشهر التي يستحب فيها الإكثار من الصيام، فكيف نستفيد مما تبقى من شهر شعبان ونستعد لشهر رمضان المبارك؟
17/2/2025
المصدر : الجزبرة مباشر