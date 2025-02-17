أيام الله كيف نستفيد من شهر شعبان ونستعد لرمضان؟

يعد شهر شعبان من الأشهر التي جعلها الله عز وجل موسما للخير، وهو شهر من الأشهر التي يستحب فيها الإكثار من الصيام، فكيف نستفيد مما تبقى من شهر شعبان ونستعد لشهر رمضان المبارك؟

المصدر : الجزبرة مباشر