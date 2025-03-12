أيام الله أيام الله.. منهج القرآن الكريم في إصلاح القلوب

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج “أيام الله” على شاشة الجزيرة مباشر منهج القرآن الكريم في إصلاح القلوب، وكان ضيف الحلقة الداعية الإسلامي الشيخ نشأت أحمد.

المصدر : الجزبرة مباشر