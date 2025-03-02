أيام الله أيام الله.. أسرار القرآن في شهر رمضان

القرآن الكريم ليس كتاب مقدس فقط، بل هو مرآة تعكس جمال الخلق وعظمة الخالق، هو سر حي ينبض في قلوب المؤمنين ويمدهم بالقوة والهدى، وآياته مفاتيح للوجود تفتح أبواب الفهم على مصراعيه.

المصدر : الجزبرة مباشر