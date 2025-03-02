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أيام الله

أيام الله.. فقه الصيام

بشر رسول الله ﷺ بقدوم شهر رمضان المبارك، وشرع الإسلام لهذه الفريضة قانونها الخاص من شروط وأركان وسنن ومحظورات ومكروهات وأمور مباحة، فكيف نلم بهذه الأركان والسنن حتى نحققها كما يجب؟
2/3/2025
المصدر : الجزبرة مباشر