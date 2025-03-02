أيام الله أيام الله.. فقه الصيام

بشر رسول الله ﷺ بقدوم شهر رمضان المبارك، وشرع الإسلام لهذه الفريضة قانونها الخاص من شروط وأركان وسنن ومحظورات ومكروهات وأمور مباحة، فكيف نلم بهذه الأركان والسنن حتى نحققها كما يجب؟

المصدر : الجزبرة مباشر