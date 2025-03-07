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مدة الفيديو 53 دقيقة 06 ثانية
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53:06
أيام الله
أيام الله.. آيات الصيام وتدبر معانيها
تناولت هذه الحلقة آيات الصيام، وكيف كانت هذه الفرائض سموا بالروح وتهذيبا للنفس؟ وكيف عاشت الأمة الإسلامية تجربة الصيام قرآنا وسنة؟
7/3/2025
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آخر تحديث: 7/3/2025
01:04 AM (توقيت مكة)
المصدر : الجزبرة مباشر