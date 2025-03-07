أيام الله أيام الله.. آيات الصيام وتدبر معانيها

تناولت هذه الحلقة آيات الصيام، وكيف كانت هذه الفرائض سموا بالروح وتهذيبا للنفس؟ وكيف عاشت الأمة الإسلامية تجربة الصيام قرآنا وسنة؟

المصدر : الجزبرة مباشر