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أيام الله

أيام الله.. آيات الصيام وتدبر معانيها

تناولت هذه الحلقة آيات الصيام، وكيف كانت هذه الفرائض سموا بالروح وتهذيبا للنفس؟ وكيف عاشت الأمة الإسلامية تجربة الصيام قرآنا وسنة؟
7/3/2025-|آخر تحديث: 7/3/202501:04 AM (توقيت مكة)
المصدر : الجزبرة مباشر