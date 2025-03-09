أيام الله أيام الله.. تدبر القرآن الكريم

أمرنا الله تبارك وتعالى بتدبر القرآن في أكثر من موضع، فما معنى التدبر وما الحكمة في أن الله تعالى يأمرنا عبر آيات عدة بالتدبر؟ وهل من روشتة لعلاج من يقرأ القرآن بدون تدبر؟

المصدر : الجزبرة مباشر