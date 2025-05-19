أيام الله أيام الله.. كيف نعيد للعبادة روحها؟

في زمن كثر فيه الشكل وقل فيه المعنى نحتاج أن نراجع هل صلاتي تنهى عن الفحشاء؟ هل صومي يعلمني الصبر؟ هل قلبي حاضر في ذكري أم أن لساني فقط يعمل؟ كيف نعبد الله كما يريد لا كما نهوى؟

المصدر : الجزيرة مباشر