أيام الله التقرب إلى الله في العشر الأوائل من ذي الحجة

في غزة لا تساق الأضاحي بل يساق الجوع ويذبح الصبر كل يوم، وفي سائر الأمة يستعد المسلمون للقرب من الله بأضحية.. فكيف يكون القربان في زمن الحرب جسرا للفرج؟

المصدر : الجزيرة مباشر