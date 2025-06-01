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مدة الفيديو 50 دقيقة 38 ثانية
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50:38
أيام الله
أيام الله.. الحج الذي يصنع الإنسان
في عرفات لا تقف الأجساد فقط، بل تقف القلوب على باب الرحمة تطلب الغفران وتبعث من جديد، فالحج ليس رحلة جسد، بل رحلة روح تبدأ بالنية وتثمر إنسانا أرقى وأنقى، وأوسع قلبا وأعمق وعيا.
1/6/2025
المصدر : الجزيرة مباشر