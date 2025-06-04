تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
رياضة
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
تقارير
منوعات
بروفايل
صوت الناس
مدونات
سفر
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 45 دقيقة 30 ثانية
play-arrow
45:30
أيام الله
أيام الله.. هل تلبية لبيك تتوقف عند عرفات؟
لبيك اللهم لبيك، ليست مجرد كلمات تملأ الآفاق ولا نشيدا يتردد بين صفوف الحجيج، إنها وعد بالانقياد وعهد بالولاء، فهل نلبي نداءَ الله في المناسك، ونعرض عن نداء الأمة في مآسيها؟
4/6/2025
المصدر : الجزيرة مباشر