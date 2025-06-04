أيام الله أيام الله.. هل تلبية لبيك تتوقف عند عرفات؟

لبيك اللهم لبيك، ليست مجرد كلمات تملأ الآفاق ولا نشيدا يتردد بين صفوف الحجيج، إنها وعد بالانقياد وعهد بالولاء، فهل نلبي نداءَ الله في المناسك، ونعرض عن نداء الأمة في مآسيها؟

المصدر : الجزيرة مباشر