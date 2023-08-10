هاشتاج شرطي من العراق يوثق انتحاره على مواقع التواصل الاجتماعي

تناولت حلقة “هاشتاج” انتحار الشرطي العراقي جعفر موسى الذي أثار جدلًا واسعًا، بعدما وثق عملية انتحاره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال الشرطي إن انتحاره بعد رفض قائد شرطة بابل مقابلته.

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كما تناولت حلقة هاشتاج موضوعات عدة هي: أستراليا تقرر العودة إلى وصف الضفة الغربية والقدس الشرقية بالأراضي الفلسطينية المحتلة

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المصدر : الجزيرة مباشر