هاشتاج قصة فتيات يفاجئن والديهم ببيت العمر تتصدر منصات التواصل

المؤنسات الغاليات.. هكذا وصفهن المدونون.. بعد رحلة عناء تسبب بها سوء الأحوال المعيشية، فاجأن فتيات عدة والديهم ببيت العمر كما وصفن، وتصدرت القصة منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد

كما تناولت الحلقة موضوعات عدة هي: ارتفاع أسعار منتجات الورق والطباعة في مصر

جدل حول تصريحات وزير النقل المصري بشأن ما وصفه بـ”رمي التراب”

إصرار النائب الفرنسي على مهاجمة الحجاب واجه العديد من التعليقات الغاضبة

رواد المنصات الرقمية يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد إبراهيم النابلسي

توجيه الدوي الإنجليزي للحكام بالتشدد في حساب الوقت بدل الضائع يثر جدلًا واسعا

المصدر : الجزيرة مباشر