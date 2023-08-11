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تصريحات لبشار الأسد تثير الجدل على مواقع التواصل في سوريا
أثارت تصريحات تلفزيونية لرئيس النظام السوري بشار الأسد ردود فعل واسعة على مواقع التواصل، حيث اتهم خلالها دولا بخلق الفوضى ونفى عن نظامه التورط في صناعة وتجارة المخدرات.
كما تناولت حلقة هاشتاج موضوعات عدة هي:
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11/8/2023-|آخر تحديث: 11/8/202302:46 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر