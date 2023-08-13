هاشتاج غضب في سوريا بعد استهداف إسرائيلي لمحيط العاصمة دمشق

اجتاح الغضب المنصات في سوريا بعد استهداف إسرائيلي لمحيط العاصمة دمشق، وتم تداول مقاطع مصورة تظهر انفجارًا كبيرًا خلّف كتلة من اللهب، وتحدثت مصادر سورية محلية عن انفجار داخل مصنع أسلحة.

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وتناولت الحلقة موضوعات عدة هي: ردود فعل واسعة بعد وصف سيناتور استرالية الحكومة الإسرائيلية بـ”الوحشية”

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المصدر : الجزيرة مباشر