هاشتاج نائب أمريكي يطالب بالعدالة لضحايا مذبحة رابعة في مصر

تداول ناشطون تغريدة نائب في الكونغرس الأمريكي حث فيها بلاده على السعي لمحاسبة مرتكبي مذبحة ميدان رابعة وغرد: “قتل المئات على يد النظام المصري، الضحايا وعائلاتهم والشعب المصري يستحقون العدالة”.

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تناولت الحلقة موضوعات عدة هي: مواقع التواصل العربية تنشغل بتطورات الأحداث في النيجر.

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المصدر : الجزيرة مباشر