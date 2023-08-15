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نائب أمريكي يطالب بالعدالة لضحايا مذبحة رابعة في مصر
تداول ناشطون تغريدة نائب في الكونغرس الأمريكي حث فيها بلاده على السعي لمحاسبة مرتكبي مذبحة ميدان رابعة وغرد: “قتل المئات على يد النظام المصري، الضحايا وعائلاتهم والشعب المصري يستحقون العدالة”.
تناولت الحلقة موضوعات عدة هي:
- مواقع التواصل العربية تنشغل بتطورات الأحداث في النيجر.
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- مدونون يتفاعلون مع إعلان تعاقد نادي تشلسي مع النجم الإكوادوري كايسيدو.
15/8/2023-|آخر تحديث: 15/8/202311:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر