هاشتاج جدل حول طائرة أقعلت من مصر احتجزتها زامبيا

ساد الجدل على مواقع التواصل في مصر بعد إعلان زامبيا احتجاز طائرة خاصة أقلعت من العاصمة المصرية إلى لوساكا، وعلى متنها 5.7 ملايين دولار نقداً وأسلحة وسبائك معدنية، فيما غابت الرواية الرسمية المصرية.

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المصدر : الجزيرة مباشر