هاشتاج قوات الاحتلال تمنع وصول الإسعاف لشاب مصاب بجروح خطيرة في نابلس

ساد الاستياء والغضب على المنصات الرقمية بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس حيث أصيب شاب بجروح خطيرة والعشرات بالاختناق ومنعت قوات الاحتلال الإسعاف من الوصول للشاب المصاب قبل أن تعتقله.

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وتتناول الحلقة أيضاً حالة الحزن التي خيمت منصات التواصل الاجتماعي إثر الاعلان عن وفاة سائق شاحنة مصري على الحدود المصرية السودانية، ليلحق بـ14 سائقًا آخرين لقوا حتفهم على مدار 15 يوما، بعدما علقوا في المعابر الحدودية بين الدولتين.

المصدر : الجزيرة مباشر