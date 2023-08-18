هاشتاج سوريا.. تفاعل رقمي مع احتجاجات السويداء جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية

تفاعلت منصات التواصل في سوريا مع احتجاجات أهالي مدينة السويداء للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات.

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المصدر : الجزيرة مباشر