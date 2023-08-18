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غضب على مواقع التواصل بعد اغتيال الاحتلال لمصطفى الكستوني في جنين
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل حزنًا على اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للشاب مصطفى الكستوني أحد قادة كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح في جنين.
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18/8/2023-|آخر تحديث: 18/8/202312:08 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر