مدة الفيديو 25 minutes 40 seconds
هاشتاج

تفاعل واسع على وقع عملية “معاليه أدوميم” في القدس

تناولت حلقة “هاشتاج” التفاعل الرقمي الواسع على مواقع التواصل بعد إصابة 6 مستوطنين في معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة، مؤكدين أن العملية تبرهن على قدرة المقاومة على ضرب الاحتلال والرد على جرائمه.

كما تناولت الحلقة موضوعات عدة هي:

  • هل تنقطع الكهرباء في مصر وفق الجدول الذي أعلنته الحكومة؟
  • واقعة اعتداء عنصرية في إسطنبول تشغل مواقع التواصل التركية
  • تدوينة للشاعر سامي الذيبي ينتقد فيها وزيرة الثقافة التونسية تتسبب في حبسه
2/8/2023-|آخر تحديث: 2/8/202310:29 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر