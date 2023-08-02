هاشتاج تفاعل واسع على وقع عملية “معاليه أدوميم” في القدس

تناولت حلقة “هاشتاج” التفاعل الرقمي الواسع على مواقع التواصل بعد إصابة 6 مستوطنين في معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة، مؤكدين أن العملية تبرهن على قدرة المقاومة على ضرب الاحتلال والرد على جرائمه.

اقرأ المزيد

كما تناولت الحلقة موضوعات عدة هي: هل تنقطع الكهرباء في مصر وفق الجدول الذي أعلنته الحكومة؟

واقعة اعتداء عنصرية في إسطنبول تشغل مواقع التواصل التركية

تدوينة للشاعر سامي الذيبي ينتقد فيها وزيرة الثقافة التونسية تتسبب في حبسه

المصدر : الجزيرة مباشر