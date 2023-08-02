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تفاعل واسع على وقع عملية “معاليه أدوميم” في القدس
تناولت حلقة “هاشتاج” التفاعل الرقمي الواسع على مواقع التواصل بعد إصابة 6 مستوطنين في معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة، مؤكدين أن العملية تبرهن على قدرة المقاومة على ضرب الاحتلال والرد على جرائمه.
كما تناولت الحلقة موضوعات عدة هي:
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2/8/2023-|آخر تحديث: 2/8/202310:29 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر