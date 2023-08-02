مدة الفيديو 08 minutes 45 seconds
مغردون يتفاعلون مع مأساة المهاجرين العالقين بين تونس وليبيا
تناولت حلقة “هاشتاج” تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار مأساة المهاجرين الأفارقة العالقين على الحدود بين تونس وليبيا، مع تزايد حالات الوفاة المسجلة في صفوفهم يومًا بعد آخر.
كما تناولت الحلقة موضوعات عدة هي:
- 4 تهم جديدة في لائحة مكونة من 45 صفحة تلاحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب
- دب يتسلل إلى مسبح أحد المنازل في كاليفورنيا ليتغلب على حرارة الشمس
- مصور يوثق مجموعة من العصافير ترتوي بالماء لتجنب آثار موجة الحر
2/8/2023-|آخر تحديث: 2/8/202310:28 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر