هاشتاج مغردون يتفاعلون مع مأساة المهاجرين العالقين بين تونس وليبيا

تناولت حلقة “هاشتاج” تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار مأساة المهاجرين الأفارقة العالقين على الحدود بين تونس وليبيا، مع تزايد حالات الوفاة المسجلة في صفوفهم يومًا بعد آخر.

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كما تناولت الحلقة موضوعات عدة هي: 4 تهم جديدة في لائحة مكونة من 45 صفحة تلاحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب

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المصدر : الجزيرة مباشر