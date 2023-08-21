دعوات لتوسيع رقعة احتجاجات السويداء في سوريا

دعت المنصات الرقمية لتوسيع رقعة احتجاجات مدينة السويداء لتشمل المدن السورية كافة، وكانت المدينة قد شهدت احتجاجات مناهضة للنظام السوري وسط مطالبات بإسقاط النظام ورحيل الرئيس بشار الأسد.

وتناولت الحلقة أيضاً الجدل المثار حول تصريحات ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني، وذلك بعد نشره لمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، يظهر وجود نفايات مرمية عشوائيا على الطريق العام المؤدي لمكان حفلة المغني عمرو دياب، وقال الوزير في التغريدة المرفقة للفيديو إن الوزراة كانت قد لفتت نظر بلدية بيروت حول إلزام الشركة المنظمة رفع النفايات وتنظيف المكان على نفقتها.