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تفاعل واسع بعد مقتل شخص بإطلاق نار في تل أبيب
شغلت عملية تل أبيب مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيًا وإسرائيليًا، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل حارس أمن بإصابته، بعد عملية إطلاق نار بمنطقة نحر بن يمين في تل أبيب.
تناولت حلقة هاشتاج موضوعات عدة هي:
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7/8/2023-|آخر تحديث: 7/8/202301:02 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر