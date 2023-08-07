هاشتاج تفاعل واسع بعد مقتل شخص بإطلاق نار في تل أبيب

شغلت عملية تل أبيب مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيًا وإسرائيليًا، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل حارس أمن بإصابته، بعد عملية إطلاق نار بمنطقة نحر بن يمين في تل أبيب.

اقرأ المزيد

تناولت حلقة هاشتاج موضوعات عدة هي: تصريحات وزير لبناني تثير أزمة دبلوماسية مع الكويت

حريق بمبنى وزارة الأوقاف ضمن الأعلى تداولا في مصر

مؤثر يوتيوب يثير حالة من الفوضى في نيويورك

المصدر : الجزيرة مباشر