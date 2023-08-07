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لقاء وزيرة الهجرة المصرية بمدوّن مقيم في هولندا يثير الجدل
أثار لقاء اليوتيوبر والمدوّن المقيم في هولندا جون المصري مع وزيرة الهجرة المصرية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن اللقاء يجعل مصداقية الدولة في الحضيض.
كما تناولت حلقة هاشتاج أيضاً إعلان إيلون ماسك عن استمرار استعداداته لمواجهة زميله مالك شركة ميتا زوكربرغ و إكس، والذي أثار سيل من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
7/8/2023-|آخر تحديث: 7/8/202301:05 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر