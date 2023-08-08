هاشتاج ردود فعل واسعة جراء اغتيال الاحتلال 3 فلسطينيين في جنين

قوبل استشهاد الفلسطينيين الثلاثة بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ذلك يُعَد تصعيدًا لإرهاب الاحتلال، وأن هذه الدماء ستكون وقودًا للانتفاضة الفلسطينية.

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المصدر : الجزيرة مباشر