هل يضايقهم بعد استشهاده؟!.. مغردون يتساءلون بعد تفجير منزل خروشة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتفجير بيت عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة، وذلك في مخيم عسكر شرقي نابس، متسائلين: هل مازال يضايقهم حتى بعد استشهاده؟!

تناولت الحلقة أيضًا ما تداوله ناشطون بشأن ما كشفه المواطن محمد حسين عن مقتل شقيقه رامي في قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، متهمًا قوات القسم بقتله لأنه رفض أن يعمل مرشدًا، وهو ما نفته وزارة الداخلية بعد حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.