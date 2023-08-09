هاشتاج وسم اللاعب المصري محمد صلاح يتصدر مواقع التواصل في السعودية

تصدَّر وسم اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول حديث المنصات الرقمية في السعودية، بعد الأخبار التي تداولها ناشطون عن تقدّم نادي الاتحاد السعودي بعرض ضخم لضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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وتناولت حلقة (هاشتاج) أيضًا الجدل والتساؤلات بشأن تردي أوضاع سكن الأطباء وأسباب هجرتهم، بعد تداول فيديو ساخر لخريجة مصرية حديثة من كلية الطب.

المصدر : الجزيرة مباشر