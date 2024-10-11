هاشتاج تفاعل النشطاء مع استمرار حصار وتجويع أهالي غزة

كيف تفاعل المدونون مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حصار وتجويع ومحاولاته المتواصلة لإخلاء شمال غزة من السكان؟.

المصدر : الجزبرة مباشر