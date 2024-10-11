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تفاعل النشطاء مع استمرار حصار وتجويع أهالي غزة

كيف تفاعل المدونون مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حصار وتجويع ومحاولاته المتواصلة لإخلاء شمال غزة من السكان؟.
11/10/2024
المصدر : الجزبرة مباشر