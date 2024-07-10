هاشتاج جنود إسرائيليون يطلقون النار على الفلسطينيين دفعا “للملل”

اعترف أفراد من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين دون قيود وبدافع «الملل»، وتركوا جثثهم في الشوارع.

المصدر : الجزبرة مباشر