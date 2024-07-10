تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
صوت الناس
مدونات
سفر
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
كأس العالم
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
play video
play video
مدة الفيديو 03 minutes 19 seconds
03:19
هاشتاج
جنود إسرائيليون يطلقون النار على الفلسطينيين دفعا “للملل”
اعترف أفراد من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين دون قيود وبدافع «الملل»، وتركوا جثثهم في الشوارع.
10/7/2024
المصدر : الجزبرة مباشر