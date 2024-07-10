مدة الفيديو 03 minutes 19 seconds
هاشتاج

جنود إسرائيليون يطلقون النار على الفلسطينيين دفعا “للملل”

اعترف أفراد من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين دون قيود وبدافع «الملل»، وتركوا جثثهم في الشوارع.
10/7/2024
المصدر : الجزبرة مباشر