تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
رياضة
تقارير
بروفايل
منوعات
صوت الناس
مدونات
سفر
تحقق
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
play video
play video
مدة الفيديو 19 minutes 58 seconds
19:58
هاشتاج
غالانت: حزب الله اليوم ليس كقبل أسبوع
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، إن حزب الله اليوم ليس حزب الله قبل أسبوع، وذلك بعد ضربات قوية للقيادة والسيطرة في الحزب.
26/9/2024
المصدر : الجزبرة مباشر