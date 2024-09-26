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غالانت: حزب الله اليوم ليس كقبل أسبوع

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، إن حزب الله اليوم ليس حزب الله قبل أسبوع، وذلك بعد ضربات قوية للقيادة والسيطرة في الحزب.
26/9/2024
المصدر : الجزبرة مباشر