تعليق يتحول إلى حملة واسعة داعمة للقضية الفلسطينية

تحوَّل تعليق على منصة إكس إلى حملة واسعة النطاق على منصات التواصل، إذ استخدم ناشطون وسم “عندما تأتي حماس لزيارتي وعائلتي” للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية ومقاومة الاحتلال.

وجاءت البداية بعد منشور للناشطة الأيرلندية جوردز، المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية وتسليطها الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، في منشورها الذي قالت فيه: “الشعب الأيرلندي لا يتظاهر بأنه مضطهد مثل الفلسطينيين. أيها الأميركيون والبريطانيون الأغبياء ذوو العقول الاستعمارية… لن تفهموا ذلك لأنه يتطلب تعلم معنى التضامن، وهو ما تجهلونه تماما”.

ليبدأ تفاعل النشطاء بشكل كبير مع المنشور، إلا أن تعليقا استفزازيا من مستخدمة إسرائيلية تُدعى مالو أثار زوبعة من الردود بعد أن علّقت مالو بقولها “في انتظار زيارة حماس لك ولعائلتك”.