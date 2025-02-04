مدة الفيديو 33 دقيقة 40 ثانية 33:40
هاشتاج

جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في مخيم جنين

فجَّرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 منزلًا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار العدوان في المدينة والمخيم.
4/2/2025-|آخر تحديث: 4/2/202512:07 AM (توقيت مكة)
المصدر : الجزبرة مباشر