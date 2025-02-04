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مدة الفيديو 33 دقيقة 40 ثانية
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33:40
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جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في مخيم جنين
فجَّرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 منزلًا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار العدوان في المدينة والمخيم.
4/2/2025
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آخر تحديث: 4/2/2025
12:07 AM (توقيت مكة)
المصدر : الجزبرة مباشر