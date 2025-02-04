هاشتاج جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في مخيم جنين

فجَّرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 منزلًا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار العدوان في المدينة والمخيم.

المصدر : الجزبرة مباشر