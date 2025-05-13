هاشتاج التكايا العنوان الوحيد الذي يتسابق إليه الأطفال الجوعى

أصبحت التكايا في فطاع غزة هي العنوان الوحيد الذي يتجه إليه الأطفال بحثا عن الطعام إذا وجد في ظل اشتداد المجاعة في القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر