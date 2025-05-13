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مدة الفيديو 31 دقيقة 10 ثانية
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31:10
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التكايا العنوان الوحيد الذي يتسابق إليه الأطفال الجوعى
أصبحت التكايا في فطاع غزة هي العنوان الوحيد الذي يتجه إليه الأطفال بحثا عن الطعام إذا وجد في ظل اشتداد المجاعة في القطاع.
13/5/2025
المصدر : الجزيرة مباشر